التخريب يطال الحياة البرية في ليبيا

حذرت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية من مخاطر انتشار ظاهرة قطع وتدمير الأشجار التي تضر بالغطاء النباتي وتقضي على الحياة البرية وتحرم الأجيال القادمة متعة الحصول على بيئة برية وسليمة.

وجاءت تحذيرات الجمعية بعد انتشار صور تُظهر الأذى الذي لحق بالغطاء النباتي لمنطقة الجعافرة “تارسين” الواقعة جنوب مدينة العربان، نتيجة قطع وتدمير الأشجار بالمنطقة.

وناشد المكتب الإعلامي للجمعية الليبية المجلس ومجلس أعيان منطقة الجعافرة وضع حد سريع لوقف هذه المُمارسات التي تمس بمستوى صحة البيئة وسلامتها بشكل مباشر، وتوعية المواطنين بأهمية المُحافظة على سلامة الغطاء النباتي.

وأظهرت الصور التي أرفقتها الجمعية مع التحذيرات عدداً من الأشجار المطروحة أرضاُ بعد تعرضها للتكسير والتخريب والقطع من عدة أجزاء مختلفة.

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