ماذا قالت مؤسسة النفط بشأن الأضرار الناتجة عن احتراق خزانات الوقود ؟

قام خالد بوخطوة، مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس لجنة الطوارئ في الهلال النفطي بزيارة ميناء رأس لانوف ورافق فرق الإطفاء والصيانة أثناء قيامهم بتقييم الأضرار الحاصلة.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة أن المختصين يقومون بدراسة المكان عن كثب بغية تقدير الموعد المناسب لاستئناف العمل بالميناء، موضحا انه سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب.

وأضاف انه جرى “إخماد الحرائق في جميع الخزانات بحظيرة رأس لانوف، وذلك بعد طرد إبراهيم الجضران والميليشيات المتحالفة معه من المنطقة” موضحا ان الحرائق الحق أضرار جسيمة “بالخزانات 2 و 12 ” إلا أن العاملين تمكنوا “من إنقاذ الخزانات 5 و 6 ” وهو ما يسمح بمتابعة عمليات التصدير.

وقدمت المؤسسة الشكر “للجنود الليبيين ولفرق الإطفاء والصيانة في كافة أنحاء ليبيا، ممن يخاطرون بحياتهم لإنقاذ ممتلكات الشعب الليبي”.

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