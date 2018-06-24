مؤسسة النفط تقيم الأضرار التي تعرض لها ميناء رأس لانوف

ليبيا – قام مدير الادارة العامة للصحة والسلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة أمس السبت برفقة رئيس لجنة الطوارئ في الهلال النفطي بزيارة لميناء رأس لانوف لتقييم الأضرار الحاصلة به.

المؤسسة الوطنية أكدت بحسب صفحتها الرسمية على قيام الاخصائيون بدراسة المكان عن كثب بغية تقدير الموعد المناسب لاستئناف العمل بالميناء ليتم الإعلان عن ذلك للشعب الليبي ولسوق النفط العالمي.

وأضافت المؤسسة بأنه تم إخماد الحرائق في جميع الخزانات بحظيرة رأس لانوف بعد طرد إبراهيم الجضران والميليشيات المتحالفة معه من المنطقة.

وأشارت المؤسسة إلى قيام فرق الإنقاذ بإنقاذ الخزانات 5 و 6 الأمر الذي يسمح بمتابعة عمليات التصدير.

المؤسسة الوطنية ثمنت جهود القوات المسلحة وفرق الإطفاء والصيانة في كافة أنحاء ليبيا لإنقاذ ممتلكات الشعب الليبي.

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