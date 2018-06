“الدغاري” لـ” المتوسط”: أرجح عقد جلسة للبرلمان غدا وهذا ما سنناقشه

خاص المتوسط

رجح رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، عقد جلسة مكتملة النصاب غدا الاثنين بمقر مجلس النواب في طبرق.

وكشف” الدغاري”، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الجلسة ستناقش نقل مقر البرلمان إلى مدينة بنغازي، وقانون الاستفتاء على الدستور، والهجمات الأخيرة على الهلال النفطي مصدر قوت الليبيين، وبحث إمكانية تكليف المؤسسة العسكرية بتأمين الحقول النفطية.

وأفاد ” الدغاري”، بأن مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب اجتمعوا في طرابلس عقب حضور مراسم تأبين النائب نبيل عون، وكان عددعهم أكثر من 60 نائب واتفقنا على ضرورة وضع خارطة طريق، مشيرا إلى أن النواب اتفقوا على تشكل مجموعة نيابية من كل دائرة شخصين تكون وظيفتها استقبال كل المقترحات وتقوم باجتماعات مكثفة لمدة ثلاثة أيام في بنغازي، ومن ثم تقوم بعرض مخرجات الاجتماعات على مجلس النواب في جلسة رسمية وأضاف: سنحدد موعد اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة من النواب بعد جلسة غدا الأثنين.

