معيتيق يطالب اسبانيا بإرجاع قطع أثرية ليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الأحد، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا ” فرانسيسكو دي ميغيل”، وعددا من المسئولين بالسفارة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن السفير أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولبعثة الأمم المتحدة في دعم فرص الاستقرار في ليبيا وطرابلس بوجه خاص، معربا عن أمله في استمرار هذا الدعم مستقبلا.

من جهته، أكد معيتيق النظر في الطلب المقدم من سفارة ليبيا بمدريد بشأن صيانة القنصلية الإسبانية سابقا بالمدينة القديمة و”زنقة إسبانيول”، ومذكرة التفاهم التي قدمت من سفارة ليبيا بمدريد بين البلدين بخصوص التعاون القضائي وحماية الموروث الثقافي الليبي.

وأعرب معيتيق عن أمله في عودة الشركات الإسبانية للعمل في ليبيا، خصوصا في مجال محطات تحلية المياه والتنقية مطالبا السلطات الإسبانية بالعمل على إرجاع القطع الأثرية التي تم مصادرتها من السلطات الإسبانية، وأبدى السفير استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا لإرجاعها..

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