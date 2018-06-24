شركة استيراد السلع الأمنية تعقد اجتماعها الأول للعام الجاري

عقد اليوم الأحد الاجتماع الأول لسنة 2018م لمجلس الجمعية العمومية للشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن “الاجتماع عقد بمشاركة وزير الداخلية العميد عبد السلام عاشور وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية”.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تفعيل دور الشركة في ممارسة اختصاصاتها وفق قانون إنشائها, وكذلك مناقشة ما يتعلق بدعم الشركة من قبل وزارة الداخلية للعام 2018م لتغطية المصاريف كما تم تقديم عرض مرئي يوضح أهم مناشط الشركة.

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