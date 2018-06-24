مشاركة أحد أطباء بمركز طبرق الطبي في المؤتمر الدولي لطب وجراحة الأطفال في باريس

باريس 24 يونيو 2018 (وال)- شارك أحد أطباء بمركز طبرق الطبي في فعاليات المؤتمر الدولي لطب وجراحة الأطفال المقامة في العاصمة الفرنسية باريس .

هذا وقد شارك الدكتور أيمن الحصني في فعاليات المؤتمر التي اختتمت يوم الخميس 21 يونيو الجاري، بعد موافقة اللجنة المنظمة لفعاليات المؤتمر الدولي على البحث الذي قدمه الدكتور أيمن الحصني بعنوان ” تأثير استخدام مادة الميثامفيتامين المخدرة في الحمل، ونسبة حدوث مرض غرغرينة الأمعاء في المواليد” .

يُشار إلى أن الميثامفيتامين أو الميث؛ هو منشط من مجموعة الأمفيتامين والفينيثيلامين من مجموعة العقاقير ذات التأثير العقلي. في الجرعات الخفيفة، يمكن للميثامفيتامين زيادة اليقظة، التركيز، والطاقة بالنسبة للأشخاص المرهقين . (وال- باريس) ر ت

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