معيتيق يبحث إمكانية صيانة ” زنقة إسبانيول ” مع السفير الإسباني لدى ليبيا

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الأحد بسفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل وعددا من المسؤولين بالسفارة.

معيتيق أشاد بحسب إيجاز صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بعمق العلاقات الليبية الإسبانية بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين،معربا عن أمله في عودة الشركات الإسبانية للعمل في ليبيا خصوصا في مجال محطات تحلية المياه والتنقية.

وطالب عضو المجلس الرئاسي السلطات الإسبانية بالعمل على ارجاع القطع الأثرية التي تم مصادرتها من السلطات الإسبانية،

وأضاف معيتيق بأنه سيتم النظر في الطلب المقدم من سفارة ليبيا بمدريد بشأن صيانة القنصلية الإسبانية سابقا بالمدينة القديمة و”زنقة إسبانيول”إضافة إلى مذكرة التفاهم التي قدمت من سفار بمدريد بين البلدين بخصوص التعاون القضائي وحماية الموروث الثقافي الليبي.

ومن جهته أكد السفير الإسباني دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولبعثة الأمم المتحدة في دعم فرص الاستقرار في ليبيا وطرابلس بوجه خاص،مبديا إستعداد بلاده للتعاون مع ليبيا لإرجاع القطع الأثرية المصادرة من قبل السلطات الإسبانية ، وفقاً لنص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات

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