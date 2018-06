المتوسط – أحمد جمال

أعلنت شركة هاتف ليبيا عن حدوث قطع في كابل الفايبر على مسافة 4.700 كم من مقسم حي الأندلس مما أدى الى توقف بعض الخدمات على المنطقة الغربية.

وأوضح الحساب الرسمي، لوزارة الاتصالات والمعلوماتية، عبر فيس بوك، أن العمل جاري لإرجاع الحركة، من قبل فريق مشترك من إدارة الشبكات وقسم التشغيل والصيانة بالمنطقة.

