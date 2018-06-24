مصلحة المطارات تستلم صالة الاستقبال بمطار زوارة الدولي

استلمت مصلحة المطارات صالة الاستقبال بمطار زوارة الدولي، من قبل شركة الرمح الذهبي.

وأوضح المكتب الإعلامي في البلدية،أن هذه الخطوة جاءت بعد الإنتهاء من مشروع توسيع وتحوير صالة الوصول بمساحة 500 متر، والذي انطلق شهر يناير الماضي، حيث انتهت الشركة من المرحلة الأولى ، من أجل البدء في مرحلة التجهيز من قبل وزارة المواصلات.

الجدير بالذكر، أن هذا المشروع كان ضمن الملفات العالقة التي سعى المجلس إلى تنفيذها، حيث قدم الملف لوزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق (ميلاد معتوق) إبان زيارته لمدينة زوارة ضمن الوفد المرافق لرئيس المجلس الرئاسي السنة الماضية.

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