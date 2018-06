«الخليج العربي للنفط» تستقبل شركة «ILEA» الإسبانية لتنسيق التعاون المشترك

المتوسط – أحمد جمال

استقبل صلاح مسعود المنفي، رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط، بمكتبه صباح اليوم الأحد 24 يونيو، د. إيمانويل كابونقلو، المدير التنفيذي لشركة (ILEA) للصناعات النفطية الإسبانية.

وأوضح الحساب الرسمي لشركة الخليج العربي للنفط، عبر فيس بوك، أن اللقاء شارك فيه، كيبونقي بونقو، أخصائي تطوير أعمال تنفيذي بالشركة، وخالد المتأني المدير الإقليمي.

وقدمت شركة (ILEA) الإسبانية تعريفا بنشاط شركتهم ومجالات عملهم، كما قام رئيس لجنة الإدارة المكلف بالشركة بتقديم لمحة عن نشاط شركة الخليج العربي للنفط ومواقعها.

وتلى ذلك تقديم شركة (ILEA) الإسبانية عرضا فنيا بقاعة الاجتماعات الرئيسية عن نشاط الشركة وإمكانياتها في مجال المعالجة الكيميائية والإصحاح البيئي.

وقد حضر الاجتماع كلًا من: ونيس العيساوي، عضو لجنة الإدارة للهندسة والمشاريع، وعادل المريمي، مدير عام الإدارة العامة للاستكشاف، وعبد الناصر المؤدب، مدير عام الإدارة العامة للهندسة والمشاريع، وفرج المشاي، مدير عام الإدارة العامة للعمليات والصيانة والمصافي، و يوسف امريمي، مدير إدارة الصيانة، وعبد القادر الساعدي، مدير إدارة الشؤون الفنية، كما حضر عدد من الاخصائيين عن إدارات الصحة والسلامة والبيئة وهندسة الإنتاج والعمليات والصيانة والشؤون الفنية.

