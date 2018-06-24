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سلاح الجوي ينفذ أربع غارات على قلعة السدادة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن سلاح الجو الليبي قيام طائراته، اليوم الأحد، بـ”شن أربعة غارات ناجحة على ما أسمته “تمركزات فلول الجماعات الإرهابية” في منطقة قلعة السدادة شمال شرق بني وليد.

وأوضحت غرفة عمليات القوات الجوية المنطقة الوسطى-في تعميم صحفي تحصلت بوابة أفريقيا على نسخة منه- أنه “في إطار تنفيذ برنامج العمليات القتالية الخاصة بمطاردة فلول الإرهابيين الهاربة من الهلال النفطي قامت القوات الجوية بشن أربع غارات ناجحة على مواقعهم في منطقة قلعة السدادة وكبدتهم خسائر فادحة، مشيرة إلى أن الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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