حفتر يجتمع برئيسي مجلس النواب والوزراء

بنغازي — سبوتنيك. وقال مدير مكتب الإعلامي ورئيس شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة خليفة العبيدي في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه أن “القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بحث مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة

صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى المستجدات على الساحة المحلية والدولية”.

وشدد القائد العام للجيش الليبي في البيان على “ضرورة وضع حلول تخرج المواطن الليبي من عنق الزجاجة بما يكفل تحسين ظروفه المعيشية، وكذلك الاهتمام بملف النازحين والمناطق المحررة مؤخرا، وضرورة العمل على إرجاع الحياة فيها، مثمنا كل الجهود المبذولة في هذا الصدد”.

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أن “رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المؤقتة قد قدما التهنئة للقائد العام والقوات المسلحة بانتصار الاجتياح المقدس لتحرير الهلال النفطي من أيدي الغزاة والعابثين وانتصارات القوات المسلحة في درنة واقتراب إعلان تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية”.