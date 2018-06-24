حسم ملف الامتحانات بدرنة

قررت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، الأحد، إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية فقط في درنة، على أن تكون في موعدها المحدد بالمناطق التعليمية “لاثرون، كرسة، مرتوبة، أم الرزم، التميمي، العزيات”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان وزارة التعليم في البيضاء برئاسة وزير التعليم فوزي بومريز، ووكيل الوزارة مفتاح دخيل، وعدد من المسؤولين، لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه سير الامتحانات بمدينة درنة.

وبشأن المؤسسات التعليمية التابعة للمنطقة التعليمة درنة والواقعة في النطاق الجغرافي من منطقة الفتائح وحتى وادي الناقة، فقد تقرر عدم إجراء الامتحانات بها حاليا على أن يتم تحديد موعد لاحق عندما تتوفر الظروف.

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