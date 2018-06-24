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مدير شركة الكهرباء يثني على كافة الجهود التي أدت إلى إطلاق سراح المختطفين الأتراك

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال المدير العام للشركة العامة للكهرباء على ساسي، إن جهودا مشتركة ساهمت في إطلاق سراح المختطفين الاتراك العاملين بمحطة اوباري الكهربائية والتابعين لشركة أنكا التركية ومن بينها وزارات الداخلية والخارجية والمواصلات المفوضة في حكومة الوفاق والسفارة الليبية في تركيا والسفارة التركية في ليبيا والاستخبارات الليبية والمسؤولون في اوباري وأهالي غات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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