بلدية سرت تشارك في اجتماعات تقييم المدن الليبية المتضررة

تحتضن العاصمة التونسية وعلى مدار يومين سلسلة الاجتماعات الخاصة بتقييم المدن الليبية المتضررة والذي يأتي بتنظيم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن خطة العمل المشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وكشف المتحدث الإعلامي ببلدية سرت محمد الاميل، في تصريحات لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن وفد بلدية سرت برئاسة عضو المجلس البلدي سرت المكلفة بمتابعة ملف الصحة هنية ابوخريص، وصل صباح اليوم الأحد، للعاصمة تونس للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بالتقييم السريع للمدن”.

موضحا أن “هدف الزيارة أيضًا الانتهاء من تقرير قواعد البيانات الخاصة ببلدية سرت والتي يقوم بها وينفذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن خطة العمل المشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان”.

وأكد الأميل، أنه “سيتم تقديم خلال الاجتماعات تقرير شامل يتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة باحتياجات سكان مدينة سرت وخاصة المساكن المدمرة والمتضررة”.

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