انعقاد فعاليات الملتقى الوطني الليبي في مدينة سرت

نظمت في مدينة سرت أمس جلسات الملتقى الوطني الليبي التشاورية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبإشراف مركز الحوار الانساني.

وحسب الموقع الرسمي للملتقى، فإن مساره يتمثل في سلسلة من الاجتماعات المفتوحة التي انطلقت في شهر مارس الماضي، وتستمر حتى يوليو المقبل، بطريقة تضمن المشاركة الواسعة والفعلية لكل الليبيين في تقرير مستقبل بلادهم، بما يفضي إلى التوصل إلى حل دائم ينهي الأزمة القائمة .

ويحظى هذا الملتقى برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، ويندرج ضمن الجهود الساعية لإنجاح خطة العمل الأممية من أجل ليبيا.

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