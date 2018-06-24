بالفيديو | بلعم يؤكد رفض سرايا الدفاع قتال تنظيم داعش عند محاولتهم الهجوم على بنغازي

ليبيا – أعلن القيادي بما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي المصنف محلياً وإقليمياً كمنظمة ارهابية وآمر كتيبة عمر المختار زياد بلعم عن إنسحابه من سرايا الدفاع وعدم تبعيته أو إنتمائه لها إثر وقوع خلافات عسكرية معهم أضافة لوجود شخصيات مشبوهة وصفها بالمشوهة ضمن صفوف السرايا .

و خلال إستضافتة التي تابعتها صحيفة المرصد عبر برنامج الشاهد المذاع على قناة ليبيا الاحرار ورداً على سؤال حول دوره في تشكيل مايسمى سرايا الدفاع عن بنغازي التي هاجمت الهلال النفطي مراراً خلال سنتي 2016 – 2017 أجاب بأنه وبمجرد أن أنشأت السرايا عُرض عليه الدخول بها ووافق على ذلك وتوجه معهم إلى الجفرة قبل ان يحدث بينه وبينهم بعض الخلافات إنسحب على إثرها وبات يعتبر نفسه غير منتمياً لهم .

وأضاف : ” أغلب الخلافات كانت عسكرية وأنه لا ندخل بنغازي إلا بعد التواصل مع قبائل المنطقة الشرقية ودخول بنغازي يكون لإعلان الحرب على الدواعش وعلى حفتر حتى نتميز عن هذه المجموعة فكان من الضروري أن يكون هناك تصريح في العلن لمواجهة الدواعش وحفتر أما غيرها من المشاكل فكانت خلافات عسكرية وتكتيكية كما أنني أرى أن السرايا لم تكن مجهزة بتشكيل عسكري جيد اضافة لوجود شخصيات مشوهة من بينهم أفضل ان لا اذكر إسمها “.

وتابع : ” تحاورنا لكن لم نصل لحل ولعل وجودي في المكان يفسد أكثر مما يصلح لذلك شيء لم أقتنع به أنسحب منه لقد كان هناك إستعجال و لم يكن هناك تجهيز عسكري جيد بالإضافة لوجود أسلحة محروقة ونقص في الذخائر والعتاد وتهور من بعض الشباب ووجود بعض الأشخاص المشبوهين غير المعروف تبعيتهم أي هل هم من الثوار الذين شاركوا في الثورة أو بعدها ولقد تحفظت شخصياً على أن يكونوا مشاركين في القتال أو دخولهم في قيادة السرايا ” .

ونفى بلعم مشاركته فى هجوم قاعدة براك الشاطئ فى مايو 2017 كونه كان موجوداً في تركيا للعلاج إلا أنه لم يستنكر المجزرة التي أودت بحياة 145 مواطناً من مدنيين وعسكريين معتبراً بأنه يستحقون ماوقع لهم ، قائلاً : ” القوة الموجودة في براك الشاطئ لما كانت تجهز ، أليس من أجل أن يهجم بها حفتر على باقي المناطق ؟ ” .

وإعتبر آمر كتيبة عمر المختار ان الإتفاق السياسي يبارك أي انتصار لحفتر في إي هجوم يشنه وأضاف : ”

خلال الأيام الماضية رأينا جلسات في مصر حول توحيد المؤسسة العسكرية لتوحيدها تحت قيادة حفتر وعندما خرج بعض الضباط من المنطقة الغربية وتكلموا عن الإتفاق خرج السراج و أقالهم من الجيش مع العلم أنه ليس لديه أي صلاحية لإقالة أحد كالغصري الناطق باسم عملية البنيان المرصوص والقنيدي حين تكلم عن القصف على درنة ” .

وشن بلعم هجوماً لاذعاً على حكومة الوفاق وقال بأن لا خيراً يرجى منها وإلا تكفلت بإيجار النازحين مشيراً الى ان حالة من عدم الرضا كان موجودة لديهم من البداية وأن وموقفهم من الإتفاق السياسي مطابق لموقف دار الإفتاء التي تعتبر المؤتمر الوطني أصل الهرم في الدولة.

وإستطرد قائلاً : ” دار الإفتاء وضعت بعض الشروط لحماية هذا الإتفاق وليس ضده فنحن لسنا ضد أشخاص لكن عندما نقصي الشرعية التي هي عند الثوار ونثبت الشرعية التي عند حفتر وإن كانت حكومة الوفاق مع حفتر كيف لنا أن نسترد حقوقنا ، فليس هناك فرق بين حكومة الوفاق وحفتر كما أنني أعلم ان الثوار هم الذين كانوا يقاتلون في الجبهة أما الكتائب التي نشأت ما بعد التحرير فهذه مستفيدة من حالة الثورة فقط ” .

وأكد بلعم رضاه عن نفسه ووضعه الحالي والمستقبلي كونه لم يقتل أو يأخذ مالاً ولا دماً حرام أما عن شعوره تجاه بعض القيادات المتطرفة فى بنغازي كجلال المخزوم و وسام بن حميد قال : ”

انا أشعر بأنهم قدموا أفضل ما لديهم وكانوا يقفون ضد مشروع أكبر من الذي يصور في الإعلام بأنه حفتر بل هو مشروع دولي و ثورة مضادة وقفوا بوجهها لأكثر من 3 سنوات رغم قلة إمكانياتهم، شخصياً كنت أتمنى أنني لم أترك وسام في محنته ” .

المرصد – متابعات

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