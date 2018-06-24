بلدية مصراتة تعقد اجتماعا موسعا لبحث هذه الملفات

عقد بمقر بلدية مصراتة، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً شمل عميد وأعضاء المجلس البلدي، ووكيل ديوان البلدية، ورؤساء فروع البلدية، لبحث جملة من المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل فروع البلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه “تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدة إجراءات وخطوات التي من شأنها تذليل الصعاب أمام عمل الفروع، وكذلك الاستمرار في استكمال الهيكل التنظيمي لها، وفقاً لما نصت عليه القرارات واللوائح الإدارية المنظمة بخصوصها”.

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