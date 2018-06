وزير المالية يناقش مع «الأفريقية للطيران» تغطية مصاريف الشركة

المتوسط – أحمد جمال

عقد وزير المالية المفوض مع مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، اجتماعًا اليوم الأحد 24 يونيو، بمقر وزارة المالية بطريق السكة.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة المالية عبر فيس بوك، أن الاجتماع شارك فيه كلا من وزير المالية المفوض د.أسامة سعد حمّاد وسعيد محمد الحضيري، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بوزارة المالية.

وتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى بعض الموضوعات المستهدفة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم حيالها وكان أبرز تلك الموضوعات ما يلي. «تسييل بعض المبالغ لتغطية مصاريف الشركة للوفاء بالتزاماتها، مدى إمكانية الزيادة في رأس مال الشركة، قرار مجلس الوزراء في رقم 1 لسنة 2014م بشأن الموافقة لوزارة المالية على منح سلف مالية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة ومدى إمكانية إعادة تفعيله،

النظر في مدى إمكانية إعفاء الشركة التابعة لها من غرامات التأخير نظرا للظروف والأحداث عن إرادة الشركة، ما يستجد من أعمال».

وبعد حديث مستفيض ومناقشة للموضوعات المطروحة من السادة الحضور تم الاتفاق على ما يلي: «معالجة المشاكل المالية التي تمر بها الشركة وذلك من خلال مخصصات وزارة المواصلات المدرجة بالترتيبات المالية لهذا العام، وضع آلية لدراسة رأس المال وكيفية استثماره بشكل جيد وخلق عائد ربحى وحافز استثماري».

كما تم الاتفاق على «تشكيل لجنة من وزير المالية المفوض من وزارة المالية والشركات القابضة وعضوية المراقب المالي بوزارة المواصلات والوصول إلى مقترح يتم عرضه على السيد وزير المالية لاعتماده، التواصل الدائم بين إدارات وزارة المالية المختصة ووزارة المواصلات والجهات التابعة لها لحلحلة المشاكل التي تواجه سير عمل الشركة والجهات التابعة لها».

