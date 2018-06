المتوسط :

أعلنت لجنة أزمة الوقود و الغاز، اليوم الأحد، إنتهاء الازدحام من محطات الوقود في العاصمة طرابلس.

وأفادت اللجنة، في تدوينة لها على موقع التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك”، اليوم الأحد، أن هناك فائض للوقود حيث رفضت استقبال الوقود لعدم وجود فراغات بالخزانات المحطة والتي نقترب من 50 مليون لتر بمستودع طرابلس النفطي من وقود البنزين مخزون.

