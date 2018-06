المتوسط :

أعلنت إدارة مطار تمنهنت المدني، استئناف الرحلات الجوية إلى مطار بنينا عبر الخطوط الجوية الليبية.

وأفادت مصادر مطلعة بالمطار، اليوم الأحد، بأن استئناف الرحلات الجوية سيبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل ، بمعدل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم أربعاء.

