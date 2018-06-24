الناتو يعلن استعداده لمساعدة ليبيا في بناء المؤسسات الأمنية

قال رئيس حلف شمال الأطلسي “الناتو”، “ينس ستولتنبرغ”، الأحد، إن الحلف مستعد لمساعدة ليبيا في بناء المؤسسات الأمنية، والقضاء على مشكلة الهجرة، من دون تدخل عسكري.

وأوضح “ستولتنبرغ”، في لقاءه صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أن خبراء الحلف كانوا على اتصال مع السلطات الليبية لمعرفة كيفية مساعدتهم في المسائل المذكورة، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنك” الروسية.

وأضاف “ستولتنبرغ” أن الحلف سيساعد ليبيا في جعل مشكلة الهجرة أقل خطورة، مضيفا أن “عمليات الناتو في البحر ساعدت في قمع الاتجار غير المشروع بالبشر”.

وكان حلف شمال الأطلسي “الناتو” قد وافق، منتصف العام الماضي، على تقديم مساعدة فنية وتقنية في مجالي الأمن والدفاع، لحكومة الوفاق.

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