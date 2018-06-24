“جوازات بنغازي” يباشر إجراءات جوازات سفر حجاج بيت الله الحرام

أخبار ليبيا 24-خاص

قال مدير مكتب الاعلام الأمني بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع بنغازي عماد العبيدي في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن المصلحة باشرت اليوم الأحد في استقبال وتصوير المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك لإتمام إجراءات الجوازات السفر الإلكترونية الخاصة بهم،مشيرا بأنه تم تحديد يوم الأربعاء المقبل كأخر موعد للتصوير.

وأشار العبيدي بأن منظومة الجوازات مفتوحة خلال هذا الأسبوع لإتمام إجراءات حجاج بيت الله الحرام فقط ،مبينا أن العدد الإجمالي لحجاج بيت الله من مدينة بنغازي قرابة 150 .

من جانبه شدد مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميد مفتاح أمحمد مقيل، في تصريح سابق، على افتتاح فروع وأقسام الجوازات بالمنطقة الشرقية أمام حجاج بيت الله الحرام لهذا العام ، موضحاً أن جدول التصوير لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام في فروع وأقسام الجوازات بالمنطقة الشرقية على النحو التالي- :

-فرع جوازات “بنغازي وأجدابيا والبيضاء والمرج و طبرق، وسرت والكفرة” ستكون خلال هذا الأسبوع يوم الأحد والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء .

-جوازات سلوق و جالو، واجخره والأبيار وقمينس والقبة وأم الرزم ستكون خلال يوم الثلاثاء الأربعاء من هذا الأسبوع ، مشيرا إلى أن جوازات توكره وشحات والأبرق وأمساعد والبريقة وأوجلة ستفتح أبوابها أمام الحجيج في يومي الأحد والاثنين .

وطلب مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية من الحجيج ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة .

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