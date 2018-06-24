إنفوجرافيك | المجلس الأطلسي ينشر تقريره عن توزيع التشكيلات المسلحة فى طرابلس ودور حكومة الوفاق

ليبيا – نشر المجلس الاطلسي الأمريكي للأبحاث والدراسات ” أتلانتس كاونسل ” تقريراً الاحد حول آخر تطورات الوضع الليبي وخاصة فى العاصمة طرابلس .

ورأي التقرير أن الميليشيات إستطاعت بناء دور قوي لنفسها من خلال تعبئة الفراغ الأمني ​​الذي تلى الاطاحة بالنظام السابق حيث ظهرت جماعات مسلحة في جميع أنحاء ليبيا بينمت تعد هذه المجموعات هي الاكثر تعقيداً وانتشاراً افي العاصمة ومحيطها.

يضيف التقرير بأن الأموال عززت مكانة وسلطة الميليشيات اضافة الى التوسع فى ضم العناصر التي تتقاضى أجوراً من الجهاز الأمني ​​بمعدل ثمانية أضعاف تقريباً بل والاهم هو قدرة هذه الجماعات على التكيف مع الفوضى والتنقل بين الفصائل والتلاعب بالمؤسسات العامة.

كما يشير الى ان وصول حكومة الوفاق الوطني الى طرابلس في مارس 2016 عزز من مكانة الجماعات المسلحة حيث لم يكن لها بداية جهاز أمني ثابت حيث استقرت فى قاعدة ابوستة قبل ان تتفاوض على كسب ولاء أي من جماعة مسلحة مستعدة للوقوف معها.

يرى الاطلنطي ان حكومة الوفاق اصبحت آمنة بعد ذلك حيث انتقلت إلى طريق السكة من ابوستة ما أدى لخلق توازن هش فى القوى وباتت الميليشيات تتمتع بسلطة أكبر على سكان غرب ليبيا طالما أنها ضمنت سلامة مقر الحكومة .

يؤكد التقرير ايضاً بأن إئتلافاً للتشكيلات المسلحة تشكل فى هذه الأثناء مع وجود مئات الميليشيات لكن الهيمنة ظلت بأربعة لاعبين رئيسيين على الدوام وهم قوة الردع الخاصة والنواصي وأبو سليم ( غنيوة ) وكتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري .

ويتابع : ” المجموعات المسلحة الأربعة هذه تعمل كشرطة وكهيئة لجمع المعلومات الاستخباراتية وكقوات مقاتلة أحياناً وتعتقل وتشن غارات لمنع الإرهاب والجريمة وتتصدى لهجمات الميليشيات المتطرفة فى ظل تصاعد اعتماد السكان على المليشيات لتقديم هذه الخدمات حفاظاً على أمن المدينة كما أن إستمرار الهجمات يساعد على تعزيز وضعها في المدينة بما يبرر إستمرارية بقائها وفي المقابل فأن إنخفاض مستوى العنف لا يسمح لها بأن إثبات أن الأمن الذي توفره أمر ضروري ” .

كما تحصلت الميليشيات ، بحسب ذات التقرير على مكانة عززت قدرتها على التجنيد بما زاد قوتها بسبب توظيفها الاقتصاد غير المشروع وجنيها للأرباح ورغم ان الأمم المتحدة تقول بأن الوضع الأمني ​​بطرابلس قد تحسن منذ دخول حكومة الوفاق الا ان بعض الخبراء يعتبرون ذلك مجرد وهم.

وتطرق التقرير الى ان المليشيات واضافة لتوفيرها الامن للسكان وسيطرتها على المباني الحكومية فأنها تسيطر علاوة عن ذلك على المطار الوحيد ( امعيتيقة ) وكذلك مراكز احتجاز المهاجرين والسجون لأسباب تتعلق بتدفق السيولة النقدية يضاف لكل ذلك مشاركتها فى تهريب النفط والوقوذ وتجارة البشر والمخدرات بما أدى الى تعزيز إقتصادها غير المشروع وزيادة سلطتها من خلال السماح لها بالعمل كمنظمات أمنية وشبكات إجرامية فى ذات الوقت .

وخلال السنتين الماضيتين – منذ وصول حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس – اكتسبت هذه الميليشيات الأربعة نفوذاً غير مسبوق على المؤسسات العامة والخاصة وأقامت شبكات إجرام واختلاس واسعة النطاق. وأول هذه الميليشيات هي قوة الردع الخاصة التي تتحكم في المناطق الواقعة في شمال طرابلس وكذلك سجن أبو سليم. كما تقوم بغارات واعتقالات وتمارس نفوذها في كل طرابلس.

يشير التقرير الى انه من بين اللاعبين الرئيسيين فى طرابلس هي قوة الردع الخاصة وهي جز من وزارة الداخلية وتتلقى أوامرها نظرياً من حكومة الوفاق أما عملياً فتعمل بقدر كبير من الحكم الذاتي ورغم انها تدعي السيطرة فقط على مساحة صغيرة من الأرض في شمال شرق طرابلس الا ان نفوذها وعملياتها تغطي طول طرابلس وواجباتها واسعة النطاق.

وتنظم قوة الردع الخاصة غارات على تجارة المخدرات والكحول وتحارب الجريمة، وتسير دوريات في جميع أحياء طرابلس. كما ينبثق نفوذ قوة الردع الخاصة من سيطرتها على مطار معيتيقة وهو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، أي بعبارة أخرى هي تتحكم في من يدخل البلد ويخرج منه.

وفي السنوات الأخيرة حولت الفرقة القوية جهودها إلى تفكيك خلايا داعش واعتقال المتعاطفين معها الأمر الذي يتطلب أحيانًا استخدام التكتيكات أقرب إلى قوة المخابرات، وتضع قوة الردع الخاصة الأشخاص الذين تعتقلهم في سجن مؤقت في المطار ولديها حالياً 2600 سجين من بينهم 300 إلى 500 من الرجال المرتبطين بتنظيم داعش ومنظمات إرهابية أخرى ومعتقلين سابقين في جوانتانامو، بالإضافة إلى شقيق منفذ تفجير مانشستر الذي قتل 22 شخصًا في عام 2017.

ولكن قوة الردع الخاصة لا تعمل دون عوائق. ففي العام الماضي أغلق مطار معيتيقة لساعات قليلة في أربع مناسبات -يونيو ويوليو وأكتوبر وفبراير- بسبب القتال ، ولمدة خمسة أيام في يناير، عندما أدت الاشتباكات بين الجماعات المسلحة إلى مقتل عشرين شخصًا.

ويسرد تقرير الأمم المتحدة انتهاكات قوة الردع الخاصة في سجونها، والتي تشمل التعذيب والاعتقالات التعسفية وغير القانونية والإعدام غير المشروع والإهمال بينما يصر قائدها عبد الرؤوف كارة أنه يدير منشأة إنسانية، حيث إعادة التأهيل هو الهدف.

وثاني هذه الميليشيات هو كتيبة النواصي والتي تتحكم في المناطق في شمال طرابلس ويعرف بأنها تسعى إلى السيطرة، وحتى القتال على البنية التحتية المربحة.

كتيبة النواصي هي جماعة إسلامية سبق لها أن دعمت المؤتمر الوطني العام، وكانت النواصي واحدة من أكبر الميليشيات التي تم دمجها في اللجنة الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية الليبية، التابعة للمؤتمر الوطني العام – في ذلك الوقت ، المنافس للبرلمان المعترف به دوليًا في طبرق.

وتعمل اللجنة الأمنية العليا كالشرطة، حيث كانت النواصي مسؤولة عن العديد من العمليات المناهضة للجريمة، ولها سمعة قاسية في معاقبة الجرائم المتعلقة بالكحول والمخدرات والشذوذ الجنسي والإناث غير المصاحبين لذويهم ، بحسب الصحفي جيمي ديتمير، الذي أجرى مقابلة نادرة مع عبد الرؤوف كارة عام 2015، عندما كانت النواصي تحت قيادته. وبالإضافة إلى اتباع القواعد الإسلامية المتعلقة بالجنس بصرامة، من المعروف أن النواصي رجعيّة، لأنها تتفاعل بعنف حتى في النزاعات الطفيفة.

الجدير بالذكر أن النواصي واحدة من الألوية الأولى التي اصطفت مع حكومة الوفاق الوطني، وتعهدت بحمايتها، حيث تقوم بحماية قاعدة أبو ستة البحرية، حيث يقيم رئيس الوزراء فايز السراج. ومع ذلك، فمن المعروف أن قوات النواصي تشتبك مع قوات أخرى تعمل تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني، وكذلك اتخاذ مواقف مخالفة لقوات الردع الخاصة.

كتيبة أبو سليم «الأمن المركزي أبو سليم»

تسيطر على حي أبو سليم والمناطق المحيطة به إلى الشمال والشرق، ويقود كتيبة أبو سليم عبد الغني الككلي، وتعرف المجموعة أحيانًا باسم “غنيوة”، وتتماشى الميليشيا اسمياً مع حكومة الوفاق الوطني، وكانت حاسمة في طرد المليشيات الموالية للمؤتمر الوطني من العاصمة، كما تعتبر كتيبة أبو سليم نفسها قوة مكافحة جريمة، وتقوم بغارات على تجار المخدرات والكحول في جميع أنحاء الأراضي التي تسيطر عليها.

كتيبة ثوار طرابلس «تتحكم في مناطق عين زارة والمناطق الساحلية الغربية»

كتيبة ثوار طرابلس هو واحدة من أكبر الميليشيات في طرابلس من حيث الأفراد والقدرات العسكرية، لكنها فقدت نفوذاً كبيراً في العاصمة، حيث أصبحت قوات الردع الخاصة أكثر تأثيراً في أجزاء كثيرة من المدينة، ويقود كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري، وتتركز الكتيبة في المقام الأول في منطقة سوق الجمعة، مع الحفاظ على وجود مكثف في قارقارش، حيث تعتبر كلا المنطقتين ذات قيمة، لأنهما تقعان بجوار المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، والذي تسيطر عليه قوات الردع الخاصة. الجدير بالذكر أن كتيبة ثوار طرابلس تتبع اسمياً لوزارة الداخلية.

الميليشيات التي تتبع اسميا إلى المؤتمر الوطني العام

مليشيا ليبيا فجر كان ائتلافاً لجماعات مسلحة مؤيدة للمؤتمر الوطني العام الذي تم انتخابه في عام 2012، وكان لها علاقات مع القبائل، والإخوان المسلمين، والثوار المناهضين للقذافي من مصراتة، والميليشيات من طرابلس.

واستولت كتلة فجر ليبيا على طرابلس في أغسطس 2014، وسيطرت على المدينة حتى منتصف عام 2016. ولكن بعد وصول حكومة الوفاق الوطني، والتي تدعمها الأمم المتحدة، اصطفت بعض الميليشيات بالولاء لحكومة الوفاق الوطني، وبقي البعض موالين للمؤتمر المنحل، وكذلك الأفراد والجماعات المتطرفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم حل المؤتمر الوطني العام رسمياً في عام 2016 ، وتم طرد الميليشيات المرتبطة بالمؤتمر الوطني العام تدريجيا من طرابلس بعد وصول حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في مارس. وأعلنت القوى المسلحة في مايو 2017 انسحابها من طرابلس لمنع المزيد من الأضرار التي لحقت بالمدينة بعد سنوات من الاشتباكات.

وعلى الرغم من أن المؤتمر الوطني العام وقع على الاتفاق السياسي الليبي، والذي أنشأ حكومة الوفاق الوطني، لم يكن لدى المؤتمر الوطني العام إجماع من جميع الميليشيات المتحالفة معه. ففي الفترة التي سبقت التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في ديسمبر 2015 وبعده ، تعمقت التصدعات الموجودة في ائتلاف فجر ليبيا الموالية للمؤتمر الوطني العام. واليوم تعمل المليشيات التي ما زالت موالية للمؤتمر الوطني العام في ضواحي طرابلس.

البقرة وكتيبة الكاني «موجود في الضواحي الشرقية لطرابلس»

كتيبتا البقرة والكاني هما من بين القوى المائلة للتطرف، واللتان مازالتا مواليتين للمؤتمر الوطني العام المنحل، واللتين تم طردهما من قبل قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني. وللميليشيتين وجود في مناطق منفصلة، ولكن مجاورة خارج طرابلس ولا تنسقنان الاستراتيجيات أو الهجمات.

فلواء المشاة الثالث والثلاثون، المعروف أيضا باسم البقرة، وهو لقب قائد المليشيا، بشير خلف الله. وكانت كتيبة البقر تملك في السابق معاقل في طرابلس، وتعمل الآن من الضاحية الشرقية لطرابلس، منطقة تاجوراء. وحاولت كتيبة البقرة وفشلت في اختراق مطار معيتيقة في محاولة لإطلاق سراح بعض المعتقلين في السجن.

واليوم تدير كتيبة الكاني عملياتها في ترهونة، وتمارس نشاطًا متكررًا في القره بوللي، التي تبعد 35 ميلاً شرق طرابلس، وسيطرت كتيبة الكاني على بعض الأراضي والبنية التحتية الرئيسية قبل مايو 2017، ولكن تسببت تهديدات كتيبة ثوار طرابلس في رحيلها. وأصبحت كتيبة الكاني مؤخرًا رسميًا مع حكومة الوفاق الوطني، غير أن الكتيبة معروفة بأنها تمتلك نزعة متطرفة وميل للعنف.

القوات الوطنية المتنقلة «تتحكم في مناطق على الساحل في غرب طرابلس»

كان لدى القوات الوطنية المتنقلة في السابق معاقل في منطقتي السياحية وغوط الشعال، ولكن تم دفعهم غربًا إلى منطقتي جنزور والسراج، ومعظم أعضائها من الأمازيغ، وهم أصلاً من أجزاء من جبال نفوسة في غرب ليبيا.

ولا تزال المجموعة موالية لبقايا حكومة الإنقاذ الوطني – وهي حكومة تابعة للمؤتمر الوطني العام تم حلها في عام 2016، ولكنها تسعى إلى إعادة تأسيس نفسها في طرابلس.

المصدر : المجلس الاطلسي ( اتلانتك كونسل )

الترجمة : صحيفة المرصد

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