الناتو يؤكد استعداده لمساعدة إيطاليا في ليبيا

قال رئيس حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف مستعد للمساعدة في ليبيا المضطربة في الوقت الذي تصارع فيه أزمة المهاجرين، مشدداً على عدم وجود حلول عسكرية.

وأضاف ستولتنبرغ في حديث لصحيفة “لا ريبوبليكا” اليومية الإيطالية أن “الناتو مستعد لمساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها الأمنية، وخبراء الحلف كانوا بالفعل على اتصال مع السلطات الليبية لمعرفة كيفية مساعدتهم بشكل أفضل”.

وأكد أن أي دعم من إيطاليا سيكون موضع ترحيب، مشيراً إلى أن الأمر متروك للحكومة الإيطالية.

وأوضح ستولتنبرغ: أنه “لا توجد حلول عسكرية لأزمة المهاجرين، لكن الناتو سيساعد على جعل المشكلة أقل خطورة”، لافتاً إلى أن عمليات الناتو في بحر إيجه ساعدت في قمع الاتجار غير المشروع والخطير بالبشر.

ورجحت مصادر إعلامية في روما أن يصل غدا إلى طرابلس نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني، في زيارة قصيرة تستغرق ساعات.

وحسب وكالة اكي الايطالية، فإن أجندة الزيارة هذه تتضمن لقاءات في طرابلس مع كل من رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنصبة من الغرب، فائز السراج، ونائبه أحمد معيتيق، إضافة إلى وزير الداخلية عبدالسلام عاشور.

هذا وكان سالفيني، قد أشار لصحف إيطالية في وقت سابق بأن زيارته إلى ليبيا لن تقتصر على الحديث عن المهاجرين وقوارب الهجرة، بل أيضا عن شراكة اقتصادية للاستثمار في إنشاء الطرق والبنية التحتية والمستشفيات تهدف لإبقاء المهاجرين الغير شرعيين بليبيا وضمان عدم سفرهم عبر البحر لإيطاليا.

كما طالب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني بضرورة خلق نقاط ساخنة في ليبيا وتونس والدول الأخرى لأستقبال المهاجرين غير الشرعيين، مبديا معارضته إغلاق الموانئ الإيطالية أمام سفن المنظمات الإنسانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية