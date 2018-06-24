معيتيق يطالب إسبانيا بإرجاع آثار ليبية

طالب النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الأحد، السلطات الإسبانية بإرجاع القطع الأثرية التي صادرتها الشرطة الإسبانية من عصابة تمتهن الإتجار في القطع الأثرية والفنية في شهر مارس الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء لقاء معيتيق، بسفير إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل، وعدد من المسؤولين بالسفارة، حيث أبدى السفير استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا لإرجاع القطع الأثرية، وفق إدارة التواصل والإعلام التابعة لحكومة الوفاق.

وأعرب معيتيق عن أمله في عودة الشركات الإسبانية للعمل في ليبيا، خصوصا في مجال محطات تحلية المياه والتنقية، فيما أكد السفيردعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولبعثة الأمم المتحدة في دعم فرص الاستقرار في ليبيا وطرابلس بوجه خاص، معربا عن أمله في استمرار هذا الدعم مستقبلا.

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