العثور على جثمان جندي صاعقة فُقد الاتصال به في الهلال النفطي

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد ميلود الزوي إنه تم العثور على جثمان الجندي فارس الجنجان والتابع للقوات الخاصة “الكتيبه 302 صاعقة” بعد أن فُقِدَ الإتصال به أثناء دخول مجموعات الجضران منطقة الهلال النفطي .

وكانت مليشيات يقودها الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية-الوسطى قد شنت قبل أسبوعين هجومًا على الموانئ النفطية واحتلت مينائي راس لانوف والسدرة قبل أن تتمكن قوات الجيش الليبي من دحرها وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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