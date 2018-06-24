محاصرة مسلحي الشورى بآخر معاقلهم بدرنة

ما تزال قوات الجيش الوطني تخوض معاركها في درنة، ضد ما يعرف بمجلس شورى درنة المنحل، وتدور المعرك في آخر معاقل المجلس وسط المدينة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، إن “معارك ضارية تجري الآن، فيما تبقى للإرهابيين من أمتار داخل هذه المدينة”.

وأعلنت غرفة عمليات عمر المختار، ليل الأحد الاثنين، فرض حضر للتجوال على المواطنين بمدينة درنة ابتداء من الساعة 11 مساء وحتى السابعة صباحا، مطالبة الجهات الأمنية بالمدينة بتطبيقه.

وانحصرت الاشتباكات منذ صباح الأحد، في المدينة القديمة وسوق الظلام وحي المغار، حيث تستخدم في هذه الاشتباكات الأسلحة الخفيفة بسبب ضيق الشوارع والأزقة بهذه المناطق.

وعلمت قناة 218 من مصادر عسكرية أن المعارك في درنة وصلت إلى الساعات الأخيرة، واقترب إعلان تحرير المدينة بالكامل.

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