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محاصرة مسلحي الشورى بآخر معاقلهم بدرنة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما تزال قوات الجيش الوطني تخوض معاركها في درنة، ضد ما يعرف بمجلس شورى درنة المنحل، وتدور المعرك في آخر معاقل المجلس وسط المدينة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، إن “معارك ضارية تجري الآن، فيما تبقى للإرهابيين من أمتار داخل هذه المدينة”.

وأعلنت غرفة عمليات عمر المختار، ليل الأحد الاثنين، فرض حضر للتجوال على المواطنين بمدينة درنة ابتداء من الساعة 11 مساء وحتى السابعة صباحا، مطالبة الجهات الأمنية بالمدينة بتطبيقه.

وانحصرت الاشتباكات منذ صباح الأحد، في المدينة القديمة وسوق الظلام وحي المغار، حيث تستخدم في هذه الاشتباكات الأسلحة الخفيفة بسبب ضيق الشوارع والأزقة بهذه المناطق.

وعلمت قناة 218 من مصادر عسكرية أن المعارك في درنة وصلت إلى الساعات الأخيرة، واقترب إعلان تحرير المدينة بالكامل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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