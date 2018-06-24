سلاح الجو الليبي يستهدف بقايا مليشيات الجضران بمنطقة السدادة

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى التابعة للجيش الوطني الليبي أنها شنت أربع غارات ناجحة على مواقع المليشيات التابعة لآمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى السابق إبراهيم الجضران والهاربة من خليج سرت النفطي في منطقة السدادة، مؤكدة أنها كبدتهم خسائر فادحة.

وأوضحت الغرفة في إيجاز صحفي على صفحتها بفيسبوك، اليوم الأحد، بأن الضربات الجوية جاءت تنفيذا للتعليمات القتالية الخاصة بمطاردة فلول ”الإرهابيين” الهاربة من خليج سرت النفطي.

وأكدت بأن الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذ ناجح للضربات.

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