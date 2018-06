“العامة للكهرباء”: مليار و٥٠٠ مليون خسائر جراء التعديات وهذه أسباب طرح الأحمال

المتوسط – سامر أبو وردة

أوضح المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، أن الشركة كانت على تواصل مع الشركات الكورية من أجل استئناف العمل في كل من، مشروع غرب طرابلس، ومشروع الخليج ومشروع الزويتينة، مضيفاً أن الشركات كانت لديها الرغبة والاستعداد للعودة، وقاموا بتحديد شهر يناير الماضي موعدا للعودة، إلا أن السلطات الكورية لاتزال تفرض حظرا على مواطنيها للسفر إلى ليبيا.

وقال ساسي، في مؤتمر صحفي رصدته “المتوسط”، إن سبب عودة طرح الأحمال هو عدم استكمال محطة كهرباء أوباري، والتي كان يعول عليها في الحصول على ٦٤٠ ميجاوات، لتدخل الخدمة وتضاف إلى شبكة الكهرباء الصيف الحالي.

وتابع، بالإضافة إلى ذلك، ماحدث في محطة الخمس، الأسبوع قبل الماضي، وهو توقف في حدود أكثر من ٥٠٠ ميجاوات عن العمل، مشيراً إلى أن سياسة الشركة كانت تستهدف إدخال أكثر من ١٠٠٠ ميجاوات عن العام الماضي.

ولفت ساسي، إلى أن قيمة خسائر الشركة جراء التعديات والسرقات قد بلغت نحو مليار ونصف المليار، منذ العام ٢٠١١.

