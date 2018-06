المتوسط- محمود محي

أنهى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إجراءات لّم شمل أسرة من مالي، كان عدد من أفرادها موجود بمركز إيواء الخمس والباقين كانوا في مركز عين زارة وتم نقلهم إلى مركز إيواء طريق السكة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجهاز لمكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر التي تقضي بتبني فرز المهاجرين بمراكز الإيواء والتقصي من وجود أسر من المهاجرين موزعين على عدة مراكز إيواء، وشدد على لّم شمل تلك الآسر الدين فرقتهم من ذويهم أثناء محاولتهم الهجرة الي أوروبا خلال الأيام الماضية.

The post «مكافحة الهجرة غير الشرعية» يلم شمل أسرة من مالي بين عين زارة والخمس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية