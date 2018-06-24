وفد شركة نفطية اسبانية يزور الخليج العربي للنفط

قال رئيس قسم الاعلام بشركة الخليج العربي للنفط احمد العريبي لبوابة افريقيا الاخبارية أن رئيس لجنة الإدارة بالشركة صلاح المنفي عقد صباح اليوم اجتماعا في مقر الشركة ببنغازي مع وفد شركة ILEA للصناعات النفطية الإسبانية والذي ضم المدير التنفيذي للشركة الدكتور إيمانويل كابونقلو و اخصائي تطوير ألاعمال التنفيذي كيبونقي بونقو والمدير الإقليمي خالد المتأني.

وقال العريبي ان الوفد قدم تعريفا بنشاط الشركة ومجالات عملها فيما قدم رئيس لجنة ادارة الخليج المكلف عرضا موجزا عن نشاط شركة الخليج العربي للنفط ومواقعها.

واضاف العريبي ان الوفد وعقب الاجتماع برئيس لجنة الادارة المكلف انتقلت الى القاعة الرئيسية للشركة حيث قدمت عرضا مرئيا لقدراتها الفنية في مجال المعالجة الكيميائية والإصحاح البيئي وحضر العرض من الخليج العربي للنفط ونيس العيساوي عضو لجنة الإدارة للهندسة والمشاريع و عادل المريمي مدير عام الإدارة العامة للاستكشاف و عبد الناصر المؤدب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والمشاريع و فرج المشاي مدير عام الإدارة العامة للعمليات والصيانة والمصافي و يوسف امريمي مدير إدارة الصيانة و عبد القادر الساعدي مدير إدارة الشؤون الفنية.

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