المتوسط- محمود محي

طالبت إدارة الخدمات الصحية درنة من جميع الموظفين والعاملين من العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنية ضرورة العودة إلى العمل وممارسة مهام عملهم الاعتيادية بالمركز الصحي عمر المختار بمنطقة الساحل الشرقي والعيادات المجمعة بحي السلام، اعتبارا من يوم غد الاثنين، وذلك بعد استلام المراكز الصحية وتأمينها من قبل القوات المسلحة.

كما أكدت الإدارة، في بيان لها اليوم الأحد، بان هذا الإعلان والنداء يعتبر بمثابة أنظار اخير وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المقصرين والمتخلفين عن أداء نداء الوطن والواجب، وخاصة في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها المدينة.

The post الخدمات الصحية بدرنة تطالب موظفي المراكز الطبية باستئناف العمل غدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية