المتوسط:

يزور الفريق الصحفي للقناة الفرنسية الأولى TF1 برئاسة السيدة ليزرون بودول رئيسة الإعلام الخارجي بالقناة الفرنسية الأولى، اليوم الأحد مقر إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.

وتأتي الإجراءات بهدف التباحث حول البدء في إجراءات التقديم لاعتماد القناة الفرنسية الأولى للعمل بليبيا بشكل دائم و مستمر باعتماد الفريق الخاص للقناة تضمن المؤسسات الإعلامية المختلفة الأجنبية المتواجدة المسموح لها بممارسة النشاط الإعلامي داخل الأراضي الليبية .

The post فريق الفرنسية الأولى يبحث آليات اعتماد عمل القناة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية