السفير الأسباني لــ«سيالة»: أسبانيا مستعدة لدعم ليبيا أمنيا

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة مع السفير الأسباني لدى ليبيا فرانشيسكو دي ميلغا في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس .

ومن جانبه أكد سيالة على العلاقات الليبية الاسبانية و أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ، وكذلك دور أسبانيا في معالجة ظاهرة الهجرة و ضرورة التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة و دعمها للمجهودات التي تبذلها ليبيا في هذا المجال خاصة في تأمين الحدود الليبية .

هذا وتطرق سيالة أيضا إلى بحث ملف الآثار الليبية المهربة و ضرورة استعادتها في أقرب وقت، داعيا إلى عودة السفارة لممارسة مهامها من مقرها في طرابلس .

من جهته أعرب السفير الاسباني عن تأييد بلاده لحكومة الوفاق وللاتفاق السياسي ، مؤكدا عودة السفارة الى طرابلس في أقرب وقت ممكن و متعهدا بالعمل على إعادة الأثار الليبية المهربة واستعداد بلاده للتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات خاصة في المجال الأمني و محاربة الجريمة المنظمة.

