انطلاق الامتحانات الطلابية بكليات جامعة الجفرة‎

انطلقت اليوم الاحد بكليات التقنية الطبية والعلوم والاداب ومقرها مدينة هون بجامعة الجفرة في جميع التخصصات المقررة كلا حسب تخصص الكلية التي ينتسب لها الطالب.

وافادت مصادر جامعة الجفرة بان عدد المشاركين من الطلبة والطالبات موزعة على كلية التقنية الطبية يمتحن فيها 750 طالب وطالبة في تخصصات القسم العام والمختبرات والعناية الفائقة والتخدير والاشاعة والادوية والعلاج الطبيعي .

فيما يمتحن كلية العلوم 240 طالب وطالبة في الاحياء والكيمياء والحاسوب والرياضيات والفيزياء .. وكان عدد المتحنين بكلية الاداب 470 طالب وطالبة في اللغة العربية والانجليزية وعلم النفس وعلم الاجتماع والجغرافيا والتاريخ فيما كان عدد المنتسبين 16 طالب وطالبة .

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