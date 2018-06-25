ليبيا ترفع الدعم عن البنزين وتضيف 500 دولار لكل فرد

وبحسب بيان نشره على صفحته الرسمية على “الفيسبوك”، حصلت “سبوتنيك” عليه، أوضح “أنه تم التوافق خلال الاجتماع مع أعضاء من المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة ووزارة المالية على زيادة 500 دولار لكل فرد في بطاقات رب الأسرة، بسعر 1.36 وأنه سيتم منح 500 دولار عن كل فرد إضافية لهذه السنة 2018 اعتبارا من شهر يوليو/ تموز المقبل.

كما تم التوافق على توفير الدولار للاعتمادات لكل التجار بـ 4.50 دينار ليبي، فيما سيتم رفع الدعم عن البنزين لمحاربة التهريب، والمباشرة في صرف علاوات العائلة المتوقفة منذ 3 سنوات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس أعلنت، في وقت سابق، ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على مهربي البشر في ليبيا ليشمل مهربي الوقود وكذلك الذين يحاولون سرقة النفط الخام.