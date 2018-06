المتوسط:

يعقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني “، وذلك عقب الاجتماع الذي سيعقدانه بديوان رئاسة الوزراء.

ويقام المؤتمر في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، ويتطرق المؤتمر الصحفي حول العلاقات الليبية ‎و تقوية التعاون الثنائي بين البلدين ومحاربة المتاجرين بالبشر.

