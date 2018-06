مصدر عسكري لـ( المتوسط): ٤٢ قتيلا و١٢٣ جريحا حصيلة قصف القوات الجوية في السدادة

خاص- المتوسط

أعلن مصدر عسكري مسئول أن حصيلة قصف الطيران على السدادة أمس الأحد بلغت 42 قتيلا و ١٢٣جريحا بالإضافة إلى حرق 22سيارة.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ (المتوسط) ، إلى إن الجماعات التي تم قصفها كانت تنوي تنفيذ أعمال إرهابية في كل من ليبيا ومصر .

وكان آمر غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية بِالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء، مُحمد المنفور، قد أعلن أن طائرات القوات الجوية قامت بتنفيذ ضربات مُركزة على الجماعات الإرهابية في منطقة «السدادة ووادي بي» جنوب شرق مَدينة بني وليد.

وأضاف «محمد المنفور»، خلالَ تصريحاتٍ صحافية خاصة لصحيفة «المتوسط»، أمس الأحد أنَّ 4 طائرات من سلاح القوات الجوية الليبية هيَّ من قامت بتنفيذ هذه الضربات، وذلك بعد استطلاعٍ مُكثف وجمع معلومات محددة عن تحركات الجماعات الإرهابية، قائلاً: « الطائرات عادت بسلام بعدَ تنفيذ هذه الضربات».

