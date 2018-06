النائب عن الشاطئ : مسلحو طرابلس سيعارضون قانون الانتخابات

المتوسط – سامر أبو وردة

تنعقد، اليوم الاثنين، جلسة لمجلس النواب لمناقشة مسألة نقل مقر المجلس إلى مدينة بنغازي، وبحث إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي لمجلس النواب، عبد الله بليحق، وتشير الترجيحات إلى احتمالية تفعيل القرار رقم ٥ لسنة ٢٠١٤، الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية بطريقة الاقتراع السري المباشر بالأغلبية المطلقة.

وتعليقا على جلسة اليوم المنتظرة، قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي، إن هناك ٥٠ نائباً من الغرب والجنوب قد وصلوا إلى طبرق لحضور الجلسة، متوقعا مشاركة ما بين ٧٥ – ٨٠ نائباً في هذه الجلسة.

وأوضح السعيدي، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أنه وفقا الإعلان الدستوري ووثيقة فبراير، فإن بنغازي هي المقر القانوني لمجلس النواب، وسيتم نقل البرلمان إليها، لافتاً إلى أن محاربة الإرهاب في المدينة خلال الـ ٤ سنوات الماضية، هي ما استدعت نقله إلى طبرق بشكل استثنائي.

وأكد السعيدي، أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، مضيفاً أن البرلمان له خصم بقوة السلاح في الغرب، وتحديداً في طرابلس، لن يقبل بما سيقوم به المجلس فيما يخص إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة.

وأكمل، التدخلات الخارجية تزيد الأمور تعقيدا وتأزما، والولايات المتحدة وبريطانيا يعبثون في ليبيا، ولا يريدون لها الاستقرار، والمخرج الوحيد للشعب الليبي هو الالتفاف حول المؤسسة العسكرية.

