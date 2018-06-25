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السفير الإسباني في لقائه سيالة بدعم ليبيا أمنيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة مع السفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو دي ميلغا في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس .

ومن جانبه أكد سيالة  على العلاقات الليبية الاسبانية و أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ، وكذلك  دور أسبانيا في معالجة ظاهرة الهجرة و ضرورة التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة و دعمها للمجهودات التي تبذلها ليبيا في هذا المجال خاصة في تأمين الحدود الليبية.

هذا وتطرق سيالة أيضا إلى بحث  ملف الآثار الليبية المهربة و ضرورة استعادتها في أقرب وقت، داعيا إلى عودة السفارة لممارسة مهامها من مقرها في طرابلس .

من جهته أعرب السفير الإسباني  عن تأييد بلاده لحكومة الوفاق وللاتفاق السياسي ، مؤكدا عودة السفارة الى طرابلس في أقرب وقت ممكن و متعهدا  بالعمل على إعادة الأثار الليبية المهربة واستعداد بلاده للتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات خاصة في المجال الأمني و محاربة الجريمة المنظمة.

 

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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