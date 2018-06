” المتوسط ” تكشف أسباب زيارة وزير الداخلية الإيطالي إلى ليبيا

المتوسط:

يزور وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ليبيا، اليوم الاثنين ، في أول زيارة له بعد تكليفه في الحكومة الإيطالية الجديدة.

وأكد مصدر مطلع لـ( المتوسط)، ” إن سبب زيارة وزير الداخلية الإيطالي إلى ليبيا هو تثبيت مواقفه الأخيرة المتشددة التي أتخذها للحد من الهجرة ، حيث رفض استقبال سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية (Mission Lifeline), والتي تحمل على متنها 234 مهاجراً”.

وأكمل المصدر،” إن وزير الداخلية الإيطالي سيلتقي نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم لمناقشة دور إيطاليا في المرحلة المقبلة تجاه ظاهرة الهجرة “.

وأضاف المصدر،” إن وزير الداخلية الإيطالي يهدف من زيارته إلى ليبيا فرض مواقفه المتشددة تجاه مسألة الهجرة على الليبيين ”

والجدير بالذكر إن سالفيني بدأ حملة عقب تعينه وزير داخلية ضد سفن الإنقاذ الخاصة التي ترفع الأعلام الأوربية, وأشعل نقاشاً على مستوى القارة برفضه نزول ركابها المهاجرين في الموانئ الإيطالية, واتهم جماعات الإغاثة بالعمل بفعالية كسيارات أجرة للمهربين الذين يتخذون من ليبيا مقرا لهم.

