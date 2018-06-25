الجيش الليبي يسيطر على منطقة المغار في درنة

قال مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش، اليوم الاثنين، أن القوات الجيش الليبي قد بسطت سيطرتها على شارع المغار والمنطقة بالكامل في مدينة درنة شرقي البلاد، مشيراً إلى سقوط 10 قتلى و25 جريح جراء الاشتباكات بين الجيش الليبي ومتطرفين بالمدينة.

وأكد الخرطوش في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن “الكتيبة 276 مشاة تمكنت أمس الأحد من أنهاء الخطوات التي بدأت منذ 48 ساعة في تقسيم شارع المغار إلى ثلاث مناطق غربا إلى الشرق لينتهي المطاف بالتواجد مع قوات تابعة للقاطع الرابع والثالث ما بعد منطقه زاويه بن عيسى”، مضيفاً أن “قوات الجيش الليبي تسيطر الآن على منطقه المغار بالكامل”.

وأضاف مسؤول المكتب الإعلامي لكتيبة 276 مشاة: “أستشهد 10 من أفراد باقي الوحدات العسكرية ومن بينهم شهيد واحد من منتسبي الكتيبة 276 مشاة النقيب شرطة جمال سعد سليمان، وأصيب 25 آخرين من القوات المسلحة الليبية، وكان من بينهم الملازم خالد حسين خالد المنفي التابع لكتيبة 276 مشاة برصاص قناص وأصابته متوسطة ويتلقى العلاج الآن”.

وتابع “قوات الجيش المتواجدة على الساحل قد تمكنت من السيطرة على المناطق المحيطة بملعب دارنس ذهابا إلى مسجد الصحابة حتى يتم بذلك محاصرة العدو في مساحة أقل من كيلومترا مربع والتي تعتبر الخطوات الأخيرة”.

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