المتوسط:

سجلت إدارة البحث الجنائي بطرابلس سرقة16 سيارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتنوعت ماركات السيارات المسروقة حيث شملت سيارات كيا سيراتووالنترا”.

وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات لسكان طرابلس من سرقة سياراتهم بسبب موجة السرقة التي تجتاح طرابلس .

