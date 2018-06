” الشرطة الزراعية” تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة أزمة تهريب الأضاحي

المتوسط:

اجتمع رئيس جهاز الشرطة الزراعية ومدراء الفروع في المنطقة الغربية ومناطق الجبل بشأن بدء وضع الترتيبات وتفعيل عمل الجهاز للمكافحة تهريب الأضاحي .

وناقش الاجتماع كيفية مكافحة تهريب المواشي ، وتم الاتفاق على تفعيل بوابات مشتركة للشرطة الزراعية بمساندة الأجهزة الأمنية الأخرى.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة تفعيل نقاط في الموانئ البحرية ومتابعة المواشي من لحظة وصولها حتى نقاط التوزيع وتجهيز الحظائر المطلوبة لحجز الأضاحي المهربة وتوفير حماية لها .

وبحث الاجتماع كيفية التنسيق مع هيئة الصحة البيطرية لاستكمال الإجراءات لإعادة بيع المواشي المستردة للمواطنين .

