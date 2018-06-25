الخارجية الليبية تنجح في فك الحصار على حساباتها المصرفية في روما

بنغازي — سبوتنيك. وأكد الأربد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أنه “بالمتابعة الجادة لوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني و حرصها على حل كافة المختنقات، التي تواجه السفارات و القنصليات و البعثات الليبية بالخارج، أسفرت الجهود بصدور حكم من القضاء الإيطالي الأسبوع الماضي، يقضي بأن أموال السفارة الليبية و حساباتها المصرفية تتمتع بالحصانة وفق الاتفاقيات الدولية.

وأضاف بأن “وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني تنجح بفك الحصار عن الحسابات المصرفية للسفارة الليبية بالعاصمة روما “، مضيفاً أنه “قضى الحكم بأنه لا وجه لإقامة الدعوى المرفوعة و بفك التجميد عن تلك الحسابات “.

وأشار مدير المكتب الإعلامي للخارجية الليبية أن “وزارة الخارجية الليبية تواصل المتابعة في كافة القضايا والإشكاليات التي تعترض عمل الدبلوماسية الليبية بالخارج”، مشيراً أن “هذا الحكم القضائي المنصف يأتي ترجمة للجهود المتواصلة و العمل الدؤوب”.