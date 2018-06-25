280 مليون دينار إيرادات جمرك ميناء مصراتة البحري

بلغت إيرادات مركز جمرك ميناء مصراتة البحري عن النصف الاول من العام من العام الحالي 2018 نحو (280,215) مليون دينار ليبي.

المركز كما اعلن فيما سبق يرغب في تحقيق إيرادات خلال العام الجاري تصل إلى نحو (500) مليون دينار ليبي في كل المنافذ التابعة لها.

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