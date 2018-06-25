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280 مليون دينار إيرادات جمرك ميناء مصراتة البحري

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

بلغت إيرادات مركز جمرك ميناء مصراتة البحري عن النصف الاول من العام من العام الحالي 2018 نحو (280,215) مليون دينار ليبي.

المركز كما اعلن فيما سبق يرغب في تحقيق إيرادات خلال العام الجاري تصل إلى نحو (500) مليون دينار ليبي في كل المنافذ التابعة لها.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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