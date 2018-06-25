الثني وبوشناف يبحثان سير العمل بوزارة الداخلية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، سير عمل الوزارة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، شمل مناقشة سير عمل الوزارة، ودفعها لتعزيزات أمنية في درنة وخليج سرت، لمساندة القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والعصابات الإجرامية.

هذا وبين وزير الداخلية، أن انتقال قوات الأمن إلى المدن القريبة من مناطق الاشتباكات، جاء بهدف منع استغلال حالة الحرب والعبث بالأمن وافتعال الفوضى.

وكشف بوشناف خلال الاجتماع، عن إرسال وزارة الداخلية 100 سيارة مسلحة من مختلف مديريات الأمن والأجهزة الأمنية، إضافة إلى 50 سيارة مسلحة تابعة لإدارة البحث الجنائي إلى إجدابيا لمساندة مديرية أمنها وما بعدها من مدن.

كما أفصح وزير الداخلية عن استلام إدارة الدعم المركزي لكافة النقاط والبوابات الأمنية على طول الطريق من مدينة بنغازي وحتى مدينة إجدابيا، مؤكداً استلامها لأماكن معينة للتمركز الدائم لأفراد الإدارة.

وعن مدينة درنة، أكد معالي وزير الداخلية أن الوزارة دعمت مدرية أمن درنة بتعزيزات إضافية من المنطقتين الأمنيتين الأولى والثانية بالعديد من الدوريات تقارب الـ100 دورية، كما وسلمت لمديرية أمن درنة 20 سيارة إضافية.

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