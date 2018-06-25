المباشرة بتسجيل بيانات 34 مهاجراً من الجنسية الجزائرية

أجرى مندوب القنصلية الجزائرية بقفصة التونسية، زيارة إلى جهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس طريق السكة، يوم أمس الأحد.

وبين رئيس مكتب الإعلام في الجهاز حسني أبو عيانة، أن الزيارة جاءت لتسجيل وتصوير وأخذ البيانات الشخصية الخاصة بـ34 مهاجراً غير قانوني من الجنسية الجزائرية، الذين تم إنقادهم الأسبوع الماضي على متن قارب مطاطي في عرض البحر، بينما كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية.

هذا ومن المتوقع أن تتم عودتهم إلى بلادهم خلال الفترة المقبلة، حسب ما صرح به مندوب القنصلية الجزائرية بقفصة التونسية.

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